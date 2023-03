Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum taastab ajaloolist amortiseerunud hoonet, mis on kavas avada sügisel muuseumikompleksi osana. See loob inimestele uusi võimalusi, mis hõlmavad muuhulgas majutust, toitlustust, üritusi ja töötubasid. Tühjalt seisev ajalooline seni halvas seisus olnud puuhoone, mis taastatakse ja ehitatakse ümber, et see kasutusele võtta, asub keset Käru alevikku aadressil Jaama 7. Kavas on sisustada selles majas neli korterit, mis järgiksid eelmise sajandi eri kümnendite stiili ja kus on võimalik ööbida.