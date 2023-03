Andrus Eensoo põhjendas oma sammu sellega, et on valmis vallavolikogu esimees olema juhul, kui seda soovib enamus vallavolikogu liikmetest. „Tean, et täna enamus vallavolikogu liikmetest minu esimeheks olemist ei toeta ja nii pidasin õigeks astuda ametist tagasi," lausus ta.