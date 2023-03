Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linna keeruline rahandusseis ja eelmisel aasta tehtud kärped on olnud pikalt avalikkuse tähelepanu all ning põhjustanud koguni mõne linlase avalikku protesti. Rahandusministeeriumi koostatud kohalike omavalitsuste finantsvõimekuse analüüs näitab samas, et maakonna omavalitsustest on just Paide linn seni kõige paremini hakkama saanud ja pälvinud riigilt hinde kolm. Türi ja Järva valla seisu on hinnatud vastavalt hindele 2,43 ja 1,57. Veebruaris võttis Paide linnavolikogu vastu käesoleva aasta eelarve suuruses 21,7 miljonit eurot. Suurusjärk on enam-vähem sama, mis eelmisel aastal, kuid üldine hinnatõus sunnib veelgi rohkem rihma pingutama. Siiski kavandab linnavalitsus ka tänavu olulisi investeeringuid, kuigi kolmandiku väiksemas mahus.