Järva vallas kadunud 79-aastane mees leiti üles

Eile hilisõhtul andis hooldekodu personal politseile teada, et tagasi oma tuppa pole õhtuks naasnud 79-aastane Kalle. Mehel on terviseprobleeme ning üksi ringi liikudes võib ta sel moel hätta sattuda.

Hooldekodu turvakaamerast on näha, et mees lahkus hoonest kella 17.15 ajal, kuid on teadmata millises suunas ta sealt edasi liikus. Politsei alustas vastu ööd mehe otsinguga ning praeguseks on otsingumeeskond ühes politsei teenistuskoera, termokaamera ning drooni abil üle kontrollinud nii hooldekodu ümbruse kui ka sealt hargnevad teed.