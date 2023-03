Paide teater: kuidas edasi?

Teatrikuu lõpus, 29. märtsil tutvustame avalikkusele Paide teatri uut meeskonda. Oleme pidanud esimesi koosolekuid, esimesi mõttevahetusi, teinud esimesi valikuid. Olen tutvustanud uutele inimestele Paide muusika- ja teatrimaja. Nad on olemas. Nad on siin. Me oleme valmis. Meil on inspiratsiooni ja mõtteid. Soovi tegutseda. Alustame aprillis tööd esimese lavastusega.

See on ilmselt kõige ülevaatlikum lühikokkuvõte Paide teatri hetkeseisust. Alustasin tööd Paide teatri kunstilise juhina aasta alguses. Alates hetkest, kui minu idee valiti teatri ideekonkursil võitjaks, olen aktiivselt teinud tööd, et Paide teater jätkuks. Olen väga tänulik kogukonnale ja linnale selle eest, et ettevalmistuse tähtsust ja mahtu on mõistetud ja toetatud.