Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Hea oli, et Laupa mõisahärra von Taube mässuliste poolt 1905. aastal maha põletatud mõisahoone asemele uut planeerides usaldas arhitekti, kes andis talle kaheksa aastat hiljem üle uue, uusbarokse mõisahoone võtmed. Laiu topeltklaasidega aknaid planeeris arhitekt Jacques Rosenbaum häärberile palju ning 110 aastat hiljem on neist ka topelt rõõmu. Sest kuidas oleks võimalik moodsate plastakende vahele ära mahutada talvine muinasjutt? Ei kuidagi! Laiade aknalaudadega mõisaaknad on selleks aga just kui loodud. «Mina olen täielik fänn,» võtab Laupa kooli direktor Kaarel Aluoja kokku lustaka ettevõtmise, mis pani mõisakooli aknad elama.

* Aasta tagasi märtsi lõpus olid Eesti kaupluseketid ühed esimesed, kes pakkusid sõja eest pakku tulnud ukrainlastele tööd. Paljud neist on kaupluseriiulite vahel ja lettide taga askeldamas praegugi ning on saadud võimaluse eest ülimalt tänulikud. Paide Selveris töötab praegu viis Ukrainast pärit naist, kaks neist ongi seal olnud juba aasta. Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm täpsustas, et aasta jooksul on ta tööle võtnud kokku kaheksa Ukrainast tulnud töötajat, kuid kolm neist on praeguseks juba lahkunud. «Kaks on läinud tagasi Ukrainasse ja üks edasi Kanadasse,» täpsustas ta. «Varsti lahkub üks veel, kuid tema jääb Eestisse ja hakkab kodus peagi sündivat last kasvatama.»