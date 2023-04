Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallavalitsus otsustas möödunud aasta augustis, et Türi vallavanemal Ele Ennul on õigus Türi põhikooli direktori Janika Gedviliga (pildil) sõlmitud tööleping erakorraliselt alates 1. oktoobrist 2022 üles öelda. Seda vallavaneam ka tegi, kuid nüüd sõlmisid vallavalitsus ja Gedvil kohtus kokkuleppe, mille alusel peab vallavalitsus vallandatud direktorile hüvitist maksma.

* Nii põllumajandus-kaubanduskoja juht Ants Noot kui ka Eesti ühe suurima põllumajandusfirma Estonia juhatuse liige Jaanus Marrandi on ühel meelel, et siinse põllumajanduse suureks küsimuseks kujuneb see, mida toob kaasa rohepööre.