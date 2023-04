Suure reede ristitee viibpalverännakule mööda Paide kogudusi

Homsel suurel reedel kulgeb Paide koguduste eestvõttel palverännak mööda linna kirikuid, kunagiste pühakodade asukohti ja konfessioonide kogudusi. Kui läänekristlikus maailmas on ristitee, ladina keeles via crucis pika tavaga iga-aastane kiriklik suursündmus, siis Paides on see esimest korda. Et pakkuda inimestele võimalust korrastada oma mõtteid ja liikuda värskes õhus, kutsuvad kogudused inimesi palverännakuga ühinema.