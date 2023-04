Need erilised sulelised

Alates 19. sajandi lõpust hakkasid kultuurtõud maakana välja tõrjuma ning 1930ndateks oli maakana säilinud üksnes saartel ja eraldatud maakohtades. Ehkki kultuurtõugudega segunemata maakana pole tänapäevaks säilinud, on säilitamisele võetud siiski populatsioone, mille puhul kahtlustatakse, et need on maakanade järglased. Maailmas on kanatõuge sadu, aga mõni on teistest veidi erilisem. Allolevast loost saabki teada, miks kardab osa kanu vihma ja kas must kana muneb ka musti mune.

Hinnalisim kana on must nii seest kui väljast

Ayam Cemani kanatõug on pärit Indoneesiast Jaava saarelt. Euroopasse tõi selle esimesena Hollandi aretaja Jan Steverink 1998. aastal. Tegemist on kanatõuga, kelle tunneb ära hüperpigmentatsiooni järgi – isendid on välimuselt üleni mustad.

Tõug on väga haruldane ja ainulaadne, olles üks kallimaid kanatõuge maailmas: ühe linnu hind võib olla kuni 2500 dollarit. Kanad on väikesed, kuid lihaselised. Kuked kaaluvad kaks-kolm kilogrammi ja kanad poolteist kuni kaks kilogrammi. Neil on püstine hoiak ja suled asetsevad tihedalt. Päikese käes helgivad suled roheliselt ja lillalt. Kukkedel on püstine lehthari ja suured lokutid, mis on samuti mustad. Kanade hari on väiksem ja lokutid väga väikesed või puuduvad.

Ka lindude silmad, nahk, jalad, nokk, keel, lihased, siseelundid ja luud on musta värvi. Tavaliselt esinevad kanadel värvi tootmist mõjutavad geenid ainult osas rakkudes, hüperpigmenteeritud kanadel on need geenid peaaegu kõikides rakkudes, seetõttu toodab nende keha kümme korda rohkem melaniini tootvaid rakke. Võrreldes tavalise kanaga on Ayam Cemani rahulikuma loomuga, sõbralik ja kuulekas, keda on lihtne pidada. Vaatamata seltsivale iseloomule ei sobi see tõug lemmikloomaks. Nad on väga iseseisvad ega talu süles hoidmist.

Ayam Cemani annab vähe liha ja nende kasvatamine lihalinnuna pole mõttekas. Liha maitseb nagu tavaline kanaliha. Liha on üsna kiuline, kuid küpsetatult on seda lihtne töödelda. Cemani liha eelistatakse kasutada suppides. Võrreldes teiste linnuliikide lihaga on Cemani lihas rohkem valku. Lisaks on liha väikese kolesteroolisisaldusega ning sisaldab B-vitamiini, E-vitamiini ja palju kaltsiumi.

Ayam Cemani munakoor on beež roosaka varjundiga, munad on keskmise suurusega. Ayam Cemani ei mune iga päev nagu paljud teised tõud, vaid võib olla mitu kuud munemata. Keskmiselt munevad nad 60–80 muna aastas, mis on umbes üks muna nädalas. Tavaliselt munevad nad 20–30 muna ja lõpetavad siis munemise. Paus võib kesta kuni kuus kuud, misjärel algab uus tsükkel.