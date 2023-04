Pakkumisi saab teha Facebookis oksjoni ürituse all, pakkumised algavad kahest eurost, mis on sinilillekampaania väikseim annetus.

Kümnendat aastat toimuva Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles kandma sinilille märki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste toetamiseks. Veterane, kes on osalenud erinevatel rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel mitmel pool maailmas, on meie seas üle 3000.