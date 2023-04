Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva hommikul pandi Türil Pärnu–Rakvere maantee ääres asuvale pronkssõdurile rihmad külge ja kraana tõstis punasõduri ausambalt maha voeautokasti, mis kaeti presendiga. Seejärel algas sõit Viimsis asuvasse Eesti sõjamuuseumi. Töö käis kiiresti ja korralikult ning maakonna tuntuim punamonument teisaldusega viga ei saanud. Küllap on hea töö üks põhjusi ka see, et samad mehed ei teinud seda esimest korda. Eelmisel nädalal eemaldasid nad Järva vallas neli punamonumenti. Sõjamuuseumi direktor Helar Lill sõnas, et teisipäeval algab pronkssõduri ausamba juures säilmete väljakaevamine.

* Sel reedel annab teater Theatrum Paides külalisetenduse lavastusega «Iraani konverents». Tüki on lavastanud Lembit Peterson, kes on oma asutatud teatrit juhtinud peagi kolmkümmend aastat. Tema lapsepõlvesuved möödusid aga Väike-Karedal ja ta oli üks neist, kes kirjutas lavakooli juhina alla koostööleppele Paide teatri asutamiseks. Et tal on sama perekonnanimi mis Paide teatri kunstilisel juhil Mariliis Petersonil, pole samuti juhus. Ajasime juttu Theatrumi näitlejate garderoobis pärast hiljutist esietendust.

* Eelmisel neljapäeval mõistis Pärnu maakohus Paide kohtumajas olnud istungil Koeru holdekeskuse endisele tegevusjuhendaja Rauli Talvistele tahtevastaste sugulise iseloomuga tegude eest erihooldusteenusel olevate klientide suhtes kolmeaastase vangistuse. Lühimenetluses kolmandiku karistust vähendades jäi karistuseks kaks aastat, millest reaalselt ärakandmisele läheb kolm kuud.