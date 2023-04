Türilased liigutavad lilli ringi

Türi on hakanud aedlinna nime kandma juba aastakümneid tagasi ja seda igati õigustanud. Aiapidajate kevadist suursündmust lillelaata teavad ju kõik. Peaaegu iga türilane on oma elus mõne lille istutanud, muru niitnud või peenraid teinud. Vähemalt need, kel on oma aialapp.