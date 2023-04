Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi on hakanud aedlinna nime kandma juba aastakümneid tagasi ja seda igati õigustanud. Aiapidajate kevadist suursündmust lillelaata teavad ju kõik. Peaaegu iga türilane on oma elus mõne lille istutanud, muru niitnud või peenraid teinud. Vähemalt need, kel on oma aialapp. Korteriomanikel on keerulisem, ent hinges ihkavad nemadki kevadel näppe mulda pista. Seega tuli kevadpealinna toimkonna üleskutse lumikellukeste istutamiseks linnaparki neile kui kingitus. Istutus ise pole üldse keeruline, sobib nii väikestele kui ka suurtele linlastele ja mis kõige parem – juba tuleval kevadel võib istutuse tulemust Kooli pargis imetleda.