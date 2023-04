Kas tunned ära? Paide muusika- ja teatrimaja lavale astub täna Paidest pärit näitleja

Täna etendub Paide muusika- ja teatrimajas Theatrumi lavastus "Iraani konverents". Tegemist on tunnustatud Poola autori Ivan Võrõpajevi kolmanda näidendiga, mis on teatri repertuaari jõudnud. Lavastuse osatäitjate seas on ka üks Paide ühisgümnaasiumi vilistlane.