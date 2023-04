Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Rainer Eidemiller pole ilmselt ainuke paidelane, kes on kogu elu vaadelnud Paide majatarvete kaupluse stiilset hoonet linna keskväljakul ja kujutanud ette, mis seal kõik olla võiks. Kindlasti on neidki, kes vaimusilmas näevad end seal kohvi nautimas ja kooki söömas, pilk suunatud ajaloolisele keskväljakule. Väikelinna idüll, ütleks igaüks. Sel suvel võib see unistus täituda, sest alates jaanuarist toimetab majas mittetulundusühing Wabalinn, kes tahab avada maja kogukonnale nii kohvikuks kui ka mitmesugusteks üritusteks ja kooskäimisteks.