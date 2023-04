Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kahe maapiirkonnas paikneva väiksema kortermaja omanikud otsustasid oma elamud riigi kaasabil terviklikult renoveerida ning palkasid haldaja, projekteerija ja tehnilise konsultandi, kes asusid tegema eeltöid, mille üks eesmärk oli valmisolek taotleda selleks toetust. Tänavu märtsis hakkas toetuste jagamisel aga kehtima uus määrus, mis muudab toetuse saamise olulist põhimõtet, mistõttu võivad need majad rahast ilma jääda. Kahe elamu korteriomanikud on maksnud teenuse eest kokku 34 128 eurot.

* Paide Hillar Hanssoo põhikooli reliikvia on 47 aastat vana tiibklaver, mis on õpilasi saatnud kolmes koolimajas ning teeninud truult mitut muusikaõpetajat. Nüüd on klaver sedavõrd väsinud, et koolil tuli kaaluda, kas saata see vanaduspuhkusele või puhuda korraliku remondi abil eluvaim sisse. Liisk langes viimase variandi kasuks.