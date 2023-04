Naine leppis müüjaga kokku, et kauba kättetoimetamine toimub läbi kullerfirma, mille arve tasub ostja. Müüja saatis naisele võltsitud kullerfirma lingi, kuhu naine sisestas enda pangakaardi andmed ja PIN-koodid. Hiljem enda pangakontot kontrollides avastas naine, et tema arvelt on broneeritud 1250 eurot.