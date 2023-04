PILDID ⟩ Järvalased hoiavad õppusel kodumaakonna lippu kõrgel

Õppuse Põhjakonn 23 peaeesmärgiks on KiMKRi üksuste treenimine, nende lahinguvalmiduse võimekuse ja reageerimiskiiruse tõstmine võimaliku sõjalise ohu korral vastutusalas. KiMKRi poolelt osaleb õppusel Põhjakonn 23 Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru jalaväe- ja lahingukompaniid, keda toetab tagalakompanii, pioneerirühm, luure, tankitõrje-ja raketirühm. Õppuse raames toimub ka ringkoolitus, mitmete erinevate erialaliste töötubadega. Kokku osaleb õppusel ligi 700 võitlejat.

„Õppus Põhjakonn 23 on väga oluline väljaõppesündmus Kirde maakaitseringkonna jaoks. Õppuse jooksul harjutame omavahelist koostööd rünnaku tingimustes. Peamiseks eesmärgiks on maakeeli öeldes, et „tuled ja viled“ saaks vastase pihta kiirelt ja täpselt sihitada“, ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu.