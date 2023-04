Kaks Ambla kiriku akent saavad ennistatud ilme

EELK Ambla Maarja koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe sõnas, et kooriruumi altari kohal asuv aken on ühekordse klaasiga ja väiksem. «Viljandimaa töökojas peaks see saama suveks restaureeritud ja uuesti oma kohale hiljemalt augustis,» lausus ta.

Linnasmäe rõõmustas, et lõunapoolse akna ennistust toetab muinsuskaitseamet 6776 euroga. «Kui me esimest lõunapoolset akent restaureerisime, siis rahastas seda kogudus heade annetajate ja Järva valla abiga, nagu ka pühakoja põhjaukse korrastamist,» selgitas ta. «See on suur asi, et seekord muinsuskaitseamet leidis võimaluse toetada.»