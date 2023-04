Siseminister Läänemets sai tapmisähvarduse

Kattai jätkas Facebookis avalikult samasuguste mõtteavaldustega ka pärast seda, kui politsei oli talle 14. oktoobril kehtestanud keelu Rõivasele läheneda: «Võite selle patrulli Rõivase maja eest ära koristada. Kinnitan, et meie hulgas pole mitte ühtegi, kes ründaks naisi või lapsi (erinevalt meie vastastest). Samas pean ka ütlema, et me ei saa tagada Taavi Rõivase ja tema politrukkide turvalisust. Üks asi veel – ajalehele Postimees: jätke tänaõhtune pagulasteemaline vihaõhutamisartikkel avaldamata. Ükskord me võidame niikuinii!»