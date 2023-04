Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeval stardivad Paide rallisõitjad Romet Jürgenson ja Siim Oja Horvaatias elu esimesel MM-rallil võisteldes oma Ford Fiestaga Rally4 klassi konkurentsis. Samal rallil aitab Ott Tänaku ja Martin Järveoja meeskonnal rajal ilmaolusid kaardistada Paide noormees Hendrik Kraav, kes valiti tulevikutähtede kaardilugejate programmi.

* Eelmisel nädalal võeti tõstukiga alla kaks Ambla kiriku akent, mis läksid restaureerimisele. Kooriruumi altari kohal asuva akna teeb korda Viljandimaa ettevõte Ajataju, aga teise lõunapoolse akna Järvamaa osaühing Gromell, kes taastas ka kiriku esimese lõunapoolse akna. EELK Ambla Maarja koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe sõnas, et kooriruumi altari kohal asuv aken on ühekordse klaasiga ja väiksem. «Viljandimaa töökojas peaks see saama suveks restaureeritud ja uuesti oma kohale hiljemalt augustis,» lausus ta.

* Paide uuskasutuskeskuse töötajad teavad, et kui saabuvad esimesed soojad kevad­ilmad, asuvad inimesed oma kodusid kraamima ja kappide sisu sortima. See tähendab ka kauplusele kiiremaid päevi: poodi tuuakse suurem kogus esemeid, mis tuleb ära sortida ja müügiruumi välja panna. Paide uuskasutuskeskusel Rüütli tänava endises apteegilaos on seitsmes tegevusaasta ning poeketi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Esme Kassaku hinnangul läheb kauplusel hästi. «Aastate jooksul on nii järvakad kui ka inimesed üldiselt palju teadlikumaks saanud, et oma vanu asju ei pea ära viskama, vaid võib tuua meile. Meie anname asjadele uue elu,» lausus ta.

* Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees siseminister Lauri Läänemets sai esmaspäeval sotsiaalmeedias tapmisähvarduse mehelt, keda poliitik juhtumisi varasemast ajast tunneb. Kaheksa aastat tagasi ähvardas Martin Kattai tappa ka toonast peaministrit Taavi Rõivast.