Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* 25. märtsil kell 7.40 sai häirekeskus teate liiklusõnnetuse kohta Järva vallas Ageri külas. See oli palju teistsugusem teade, kui on muidu tavapärased teated õnnetustest. Dacia Dokkeri roolis olnud 61aastane mees sõitis mööda Seidla – Järva-Jaani teed, kui 2,6. kilomeetril kukkus teele puu. Sõiduk sai tugevasti kahjustada ja autojuht viidi haiglasse kontrolli. Tundub justkui tavaline õnnetusjuhtum? Siiski mitte. Niimoodi see lugu alles algab. Nüüd, peaaegu kuu aega hiljem, on Järva vallavalitsus saanud antud liiklusõnnetuse kohta kahjunõude. Omniva turvajuht annab saadetud kirjas teada, et AS Eesti Post pöördus kahjujuhtumi järel transpordiameti poole, oletades, et sõidukile peale kukkunud puu kasvas teekaitsevööndis. 17. aprillil edastas transpordiamet vastuse, milles teatas, et sõidukile peale kukkunud puu ei kasvanud mitte teekaitsevööndis, vaid hoopis Järva vallale kuuluval kinnistul.

* Järvamaa laulu- ja tantsupeoni «Hingesugulane» on jäänud veel veidi rohkem kui kuu aega. Laulupeo muusikajuht on tänavu Türilt tuule tiibadesse saanud Külli Kiivet, kelle Eesti kooriühing on kuulutanud aasta dirigendiks. Lisaks Järvamaa peole ootab Kiivetit suvel ees noorte laulupidu, kus tal on vastutusrikas roll – ta on neidudekooride liigi üks dirigente. Enne seda astub noor ja särav koorijuht dirigendipulti 28. mail Paide Vallimäel, et juhatada Eesti koorimuusika üht märgilisimat teost.