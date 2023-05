«Üle saja aasta on need maalingud mitme seinavärvi ja pahtlikihi all peidus olnud ja kohati ka tuhmunud, ent väga hästi on näha, et omal ajal on meister nendega hulga vaeva näinud,» osutab direktor Jaanus Roosileht vana värvi alt välja tulnud tööle.

Foto: Dmitri Kotjuh