Mahajäetud Rabasaare külas vanal Järvamaal avati linnavõitluslinnak

Uus linnavõitluslinnak Tapa vallas koosneb mitmetest linnavõitluseks vajalike elementidega varustatud hoonetest. Lisaks vanematele hoonetele on ehitatud seitse erineva korruselisusega hoonet, sillaga ühendustee keskpolügooni ja Rabasaare vahele ning üpris mahukas teedevõrgustik Rabasaare külla.

„Kaitseväel on äärmiselt oluline treenida sõjapidamiseks sarnastes keskkondades, sealhulgas ka linnades. Rabasaare linnavõitluslinnak pakub kaitseväele just sedalaadi võimalust treenida elutruudes tingimustes ning parandades seejuures oluliselt kaitseväelaste linnavõitlusoskusi. Vastvalminud linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe kindlasti uuele tasemele,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Muutunud julgeolekukeskkonnas on harjutusväljade ning linnavõitlusalade arendus muutunud aina intensiivsemaks. Rabasaare linnavõitluslinnaku valmimine endises turbatööstuskülas on olnud meie jaoks kindlasti üks keerukamates projektidest, kus oleme pidanud leidma sobiva lahenduse väljaõppevõimaluste parandamiseks arvestades nii kohaliku kogukonna huve, ajaloolist pärandit kui ka looduskeskkonda,“ märkis RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Linnavõitluslinnakus saavad üksused harjutada nii hoonetest köieltlaskumist, seinte lõhkamist ning muude lahingolukordade lahendamist. Kõikidel hoonetel on ka teisaldatavad seinad, mis võimaldavad luua erinevaid väljaõppesituatsioone.

YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim ütles, et linnaku projekteerimine ja ehitamine on olnud üheaegselt korralik väljakutse ning suur au ja privileeg. "Erinevatel etappidel töötas objektiga ühtekokku 250 YIT töötajat ja koostööpartnerit, kes rajasid hooned, teed, sillad, platsid, elektriliinid ja palju muud. Saime rinda pista keerulise maastikuga, trotsida nelja aastaaja vältel kõikvõimalikke ilmastikunähtusi, samuti kasutada uudseid tehnoloogiaid – seda selleks, et meie riik oleks veelgi paremini kaitstud,“ ütles YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim.