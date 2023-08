«Kui minust kolme aasta pärast järellugu teha, siis eks ma vastan, mis seis on. Võib-olla ütlen, et tulge kõik, nagu tegid seda Sõnajalad. Võib-olla kirun hoopis vabariiki ja ütlen, et mitte mingi raha eest ärge tulge Narva. Eks me näe,» ütleb Narvas tööle asuv Jens Raevald.

Foto: Kermo Benrot