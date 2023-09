Linnameeskonna noored pääsesid EM-valikmängus pallipoisteks

Paide linnameeskonna U15 vanusegrupi treeneri Veiko Kurimi sõnul on see poistele kindlasti suur tunnustus. «Nad on läbi ja lõhki jalgpallipoisid ning EM-valikmängu pallipoisteks tulek tekitas neis sama suurt elevust, nagu läheks ise Eesti koondist esindama,» ütles ta.