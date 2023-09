Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Nõukogude ajast on teada, et kui raamatupoodi saabus mõni kauaoodatud raamat, siis tõelised raamatusõbrad saabusid kaupluse ukse taha juba öösel. Raha polnud siis probleem, sest raamatud maksid kopikaid. Nüüd küündivad raamatute hinnad kümnetesse eurodesse ja müük on kukkunud, kuid Türil peetav raamatulaat näitas, et sobiliku hinnaga haaravad inimesed jälle kirjandust. Laupäeval Türi kultuurikeskuse pargis olnud raamatulaadal maksid kõik raamatukogust pärit raamatud euro ja lasteraamatud 50 senti. Türi raamatukogu raamatukoguhoidja Triinu Eplik sõnas, et esimesed huvilised olid hommikul leti taga valmis juba enne seda, kui nad jõudsid kauba välja panna. «Esimesena müüsime ühe eneseabiraamatu,» sõnas­ ta.