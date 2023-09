Bussidega sõitjaid oli teises kvartalis viiendiku võrra enam

Statistikaameti analüütiku Anu Ainsaare sõnul on maakonnaliinide puhul pandeemiaeelsed ehk 2019. aasta II kvartali sõitjate arvud juba ületatud. „Samas on sõitjate mahud pikematel sõitudel, nagu kaugliinid ja rahvusvahelised veod, endiselt 30% väiksemad kui 2019. aastal,“ kommenteeris Ainsaar.

Enamik bussisõitudest tehakse jätkuvalt linnaliinidel: II kvartali jooksul 32 miljonit korda ehk 80% kõigist sõitudest. Linnaliinidel sõitjate arv kasvas esimese kvartaliga võrreldes tervelt viiendiku võrra ning on kasvanud ka aasta võrdluses. Koos trammide ja trollibussidega sõitis linnatranspordiga 36 miljonit inimest. Maakonnaliinidel sõideti 5,7 miljonit korda, mida on pisut vähem kui mullu samal ajal (5,8 miljonit). Esimese kvartaliga võrreldes sõideti maakonnaliinidel aga miljon korda enam, mis teeb kasvuks 21%. Riigisisestel kaugliinidel sõideti 790 000 korda, mida on 4% enam kui mullu ja 11% enam kui esimese kvartali jooksul.