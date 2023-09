Paide kardisportlane vajab meie kõigi toetust

Eestit Bahreinis Grand Finalsis esindada on küll austav võimalus, kuid Leotootsi sõnul tuleb kaugele Aasia riiki kohale sõita siiski omal kulul. Tehnika antakse kõigile võistlejaile õnneks kohapealt ja seda ei pea Eestist sihtmaale transportima, kuid riik ise on siiski sedavõrd kaugel, et sinna reisida on väga kallis. "Korra varem olen elus sellisest võimalusest loobunud, nüüd püüan ikka minna maailma parimatega mõõtu võtma," lausus ta.