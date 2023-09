PPA pressiesindaja Britta Sepp kinnitas, et politsei sai täna teate, et Järva vallas Seidla külas sattus kolm autot õnnetusse. "Kiirabi toimetas 69-aastase mehe tervisekontrolliks haiglasse," lisas ta. "Kuna õnnetus toimus äsja, siis on kõik asjaolud veel selgitamisel."