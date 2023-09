Sügislaada peakorraldaja, Tikupoisi juht Urmas Johanson avaldas, et see on neil kolmandat korda sellisel kujul sügislaata korraldada. “Et maanteel sõidab meist nädalavahetusel mööda oma 10 000 autot, siis võibolla pakub laat inimestele põhjuse korraks kinnipidamiseks,” arutles ta. “Teisalt, eks ole tegemist ka kogukondliku üritusega, kus saab sõpradega kokku.”