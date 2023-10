Alustangi hetkeolukorrast. On väga selge, et kõik Eesti inimesed ei saa olla finantsspetsialistid ega soovi süveneda riigieelarve sisusse. Küll vajab ühiskonnas rohkem selgitamist, milles ikkagi on probleem ja miks tuleb riigi rahandus korda teha. Segadust tekitab, kui kuuleme, et riigivõlg on meil ju üks väiksemaid Euroopas ja laenu saaks võtta ju peaaegu piiramatult.