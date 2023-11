Üks koosseis tõstis siiski võidukarika pea kohale

Rauno Kööp ütles, et hooaeg oli võistkonnale tõesti ajalooliselt edukas. «Meil on olnud hooaegu, kus on liigas sisse tulnud kas üks viik või üks kaotus, aga selliselt puhaste paberitega pole sel meeskonnal õnnestunud varem liigat läbida,» lausus ta.

Üleüldse on Kööbi teada liiga ajaloos mõni üksik võistkond suutnud kõik mängud võita. «Et meeskonna eesmärk oligi pigem võita väike karikas ja jõuda suures Tipneri karikasarjas võimalikult kaugele, siis tehti trennides tööd kõvasti rohkem, kui ilmselt kolmanda liiga võitmiseks vaja oleks läinud,» selgitas ta.

Eesmärki võita väike karikas paraku täita ei õnnestunud. Paide linnameeskond III langes konkurentsist välja poolfinaalis ning Tipneri karikasarjas tuli kohe esimeses ringis loosiga vastaseks Viimsi JK, kes tuli sel aastal esiliigas teisele kohale. «Nende vastu jäi meil jõudu väheks,» sõnas Kööp.

Kokkuvõttes loeb Kööbi sõnul jalgpallis ikka see, kuidas läks hooaja viimane mäng, ja õnneks sel aastal õnnestus Paide linnameeskond III koosseisul see võita. «Seega on emotsioon mängijatel hea. Saab lõpupeol karika lauale tõsta ja öelda, et tegelikult ju ikka jaksame veel,» märkis ta.

Selles, et meeskond mängimist jätkab, pole kahtlustki, kuid millises liigas, seda on raske ennustada.

Rauno Kööp selgitas, et esmalt mängijad puhkavad ning pärast aastavahetust tehakse meestele jälle ring peale, et kes on valmis edasi mängima ja kes loobub. «Sellest sõltub, millises liigas võistkond jätkab,» lisas ta.

Võimalus kolmanda liiga võitjana tagasi teise liigasse tõusta on meeskonnal olemas. Kööbi selgitusel on aga teises liigas võrreldes kolmanda liigaga rohkem mänge ja need mängud on oluliselt nõudlikumad, eeldades pikka pinki ja tugevat koosseisu. «Õnneks on viimastel aastatel tiimiga liitunud Paidest Tallinna õppima asunud noormängijaid, kes hakkavad üha suuremat rolli kandma,» ütles ta.