Laskurid näitasid Põlvas kindlat kätt

Kiisk meenutas see ei olnud ülemäära aega tagasi kui B-klassi meistrivõistlustel oli nende laskurite laeks seitsmendad kohad. “Ei jõua ära rõõmustada, kuhu oleme aastatega visa töö ja innovaatilisema lähenemisega arenenud ja tänaseks päevaks välja jõudnud,” sõnas ta. „Sealt tuleb kindlasti lisa, sest tööd tehakse hoolega, süsteemselt ja teadlikult ning potentsiaal on väga suur.”

Laskurpere, kuhu kuuluvad tegevlaskurid ja -treenerid Kristina ja Meelis Kiisk ning nende kaks last, elab endiselt Elvas ning Järvamaa laste treenimiseks regulaarselt kunagises kodulinnas Paides. “Nii palju on vahepeal muutunud, et Elvas on meil koolimaja ja seega ka sisetiir remondis. Sel põhjusel teemegi hetkel tulirelva osas palju nö kuiva trenni,” avaldas Kristina Kiisk. “Ühtlasi kasutame kõik laskmisvõimalused ära ka laagrites.”

Seda enam hinnatavamad Eesti B-klassi ehk kuni 16-aastased laskuritele mõeldud meistrivõistluste tulemused treeneri hinnangul on. “Poisid on mul supertublid, sest osad neist on nüüd õhkrelva tulemustelt jõudnud välja ka meisterklassis,” märkis ta. “Näiteks tulirelva võttis Kaspar Pettai esimest korda ilma toeta kätte alles vähem kui kuu aega tagasi, lõppenud sügisvaheajal. Et õhkrelvaga on tal aga väga tugev laskmispõhi alla laotud, siis ei olnudki Kasparil probleeme esimesel tulirelvavõistlusel kolmas koht võtta.”