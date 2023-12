Tänavu kevadel 80. aasta juubelit tähistanud kunstnik Anu Raud algatas Mulgi kinnaste kinkimise aktsiooni avalikkuse ees sageli viibivatele inimestele. Õnnelikke kindaomanikke on nüüdseks omajagu. Kingitusega käis kaasas siiski üks oluline tingimus tulla kindapaarile Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseumi järele. Ja ka kohustus neid usinalt avalikel üritustel kanda. «Meile olulised ja meid kaitsvad mustrid elavad vaid siis, kui nad on kasutuses. Külm aeg on ees, seega võimalusi kaunite mustritega kinnaste kandmiseks on palju,» selgitas Anu Raud.