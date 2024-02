Linnameeskonna ründaja jätkab karjääri Iisrealis

Spordidirektor Gert Kams: “Bubacarr on hea näide noorest mängijast, kes suutis Paide Linnameeskonnas oma kvaliteeti igapäevaselt näidata ja seda eriti just eelmise hooaja lõpus ka regulaarselt väravateks vormistada. Klubina on meil väga hea meel, et meie mängijaid tugevamatest liigadest märgatakse – Tambedou osas olid käimasolevas üleminekuaknas pakkumised koguni neljast erinevast riigist. Hapoeli huvi oli tugev ning konkreetne, mistõttu jõudsime ülemineku osas üsna kiiresti ühise arusaamani. Soovime Tambele edu uutes väljakutsetes!”