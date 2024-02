EESTI MUSTRITES SÜNNIPÄEV ⟩ Kudujate Koopiaklubi kutsub 24. veebruaril ehtsaid Eesti kindaid kandma

Eestlaste jaoks on kirikindad üle aegade olnud märgilise tähendusega – andnud jõudu ja väge, toonud õnne ja kaitsenud kurja eest. Kinnastes on kodusoojus, on kuduja aeg ja armastus ning meie oma kindakirjad, mille saame pärandina minevikust tulevikku kanda. Kudujate Koopiaklubi kutsub kõiki 24. veebruaril ehtsaid Eesti kindaid kandma ning postitama sellest ka sotsiaalmeediasse fotosid, teemaviitega #kannaneestikindaid.