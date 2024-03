Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Statistikaamet avalikustas, et 2023. aasta neljandas kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1904 eurot, mis on 9,7 protsenti kõrgem kui eelmise aasta samal ajal. Järvamaal tõusis keskmine brutopalk möödunud aasta lõpus 1594 euroni. Aasta tagasi oli see 1471 eurot, seega 123 eurot väiksem. Naiste keskmine palk oli Järvamaal neljandas kvartalis 1435 ja meestel 1757 eurot, mis tähendab, et mehed teenisid kuus naistest 322 eurot rohkem.

* Kuigi ilmad pole veel kevadiselt soojad, on lumi teedelt-tänavatelt suures osas kadunud ning see tähendab, et tõukerataste hooaeg on alanud. Tänavu läheb linnapilt tõukerataste poolest kirjumaks, sest lisaks Hoogi kollastele tõukeratastele jõuab tänavu Järvamaale oma ratastega veel teinegi ettevõte. Hoogi kollased rattad jõudsid talvekorterist tagasi järvalaste kasutusse eelmisel nädalal ning nii vuratakse Paides ja Türil nendega rõõmsalt ringi. Hoog Mobility OÜ kaasasutaja Holger Ollema sõnul on mõlemas linnas tõukerattaid tänavatele toodud sama palju kui eelmisel hooajal – mõlemas ligi­kaudu 40. Linnapildis hakkab tõukerattaid siiski rohkem olema, sest tänavu laieneb tõukerattarendi teenusega Järvamaale ka Bolt.

* Eesti rahvakultuuri keskus ja Eesti piimandusmuuseum tähistasid eelmisel kolmapäeval koostöölepingu sõlmimist ühise pokteili joomise ja karaski söömisega. Mõlemad pooled on tulevikuplaanidest elevil, sest piimakultuuri edendus ja rahvale tutvustamine on tore ühine eesmärk. Eesti rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister ütles, et koostöömõte piimandusmuuseumiga hakkas idanema juba paari aasta eest suvisel piimapäeval, millest nad keskuse rahvaga osa võtsid.

* Sellest aastast saavad 12–14aastaste poiste ja tüdrukute kõrval inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu tasuta vaktsineerida end ka 15–18aastased poisid ja tüdrukud, kes on vaktsineerimata. Alaealise vaktsineerimiseks läheb tarvis lapsevanema nõusolekut, üle 18aastased teevad otsuse ise.

* Paide linnameeskonna õlule on jalgpalli Premium liiga tänavusel hooajal pandud favoriidi koorem, mis ajendas jalgpallihuvilisi juba enne teise vooru mängu liiga uustulnuka Nõmme Unitediga ennustama, et võit tuleb kindlasti suure skooriga. Aga võta näpust, Mart Poomi jalgpalliklubi noored suutsid hoopiski paidelased koduväljakul ärevust tundma panna, kui tulid välja 0:2 kaotusseisust ja jahtisid innukalt viigiväravat.