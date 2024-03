Lehekotte tänava äärde ritta sättida pole enam mõtet

Üks muudatus viidi aia- ja haljastusjäätmete äraveo kohta sisse juba eelmisel sügisel – kui varasematel aastatel on lehed veetud ära kõigilt Türi linna kinnistutelt, mille omanikud selleks soovi avaldasid, siis eelmisel sügisel vedas Türi Haldus puulehed ära ainult nendelt aladelt, mis jäävad väljaspoole eraisikute kruntide piire, kuid mille hooldamiskohustus on tulenevalt Türi valla heakorraeeskirjast krundi omanikel. Peamiselt on tegu siis kruntidega, mille ääres on kas nudipuud või muu vallale kuuluv kõrghaljastus.

Sel kevadel on asjad hoopis teisiti, sest Türi Halduse töömehed kruntide servale ritta seatud prügikotte, mille krundiomanikud on lehe- ja oksaprügiga täitnud, enam ära ei vii. Edaspidi tuleb kevadine ja sügisene aiapraht, milleks on peamiselt lehekõdu, utiliseerida oma aias või lasta see väikese tasu eest ära vedada jäätmekäitlejal, milleks on Türi linnas prügiettevõte Ragn Sells. Võimalus viia oksad ja lehed ning muu haljasmass Türi jäätmejaama kaob varsti, vastavad muudatused hakkavad jäätmejaamas peatselt ka kehtima. «Juhtub see, et pargi- ja haljastusjäätmete ära andmine Türi jäätmejaama muutub tasuliseks,» ütleb Türi Halduse juhataja Elari Hiis.