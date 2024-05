Pop-up kodurestoranist saab üheks päevaks kodukaubamaja

Homme avab Paide Parkali ja Jõe tänava kolm hakkajat perekonda oma koduhoovis pop-up kaubamaja, kus müügil sadu esemeid, mis omanikel aegade jooksul soetatud, kuid on nüüd seisma jäänud. Olgu veel öeldud, et asukoht on täpselt sama, kus mitmel suvel on olnud avatud Paide linna puhvetite päeva Tapas & Fudge populaarne kodurestoran.