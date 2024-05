Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel esmaspäeval kohtus peaminister Kaja Kallas rahvaga Võrus. Pärast tuliseks kiskunud kokkusaamist ütleb peaminister Lõunalehele: «Võrumaa kohtumised on alati kõige hullemad. Ma võin öelda, et kusagil mujal ei ole inimesed nii kurjad, kui nad on siin Võrus.» Sellest kohtumisest oli meedias juttu terve eelmise nädala ja veel teisipäevases Õhtulehes ilmus pikk lugu sellest, kuidas ajakirjanik käis Võru linnas uurimas, kas seal tõesti elavad kurjad inimesed. Kurje inimesi ajakirjanik ei leidnud. Küll sai peaminister ajalehe vahendusel küllakutse tulla Võrru elama, et ta mõistaks, kuidas pensionärid elavad. Vaevalt et see on seotud Õhtulehe looga, kuid teisipäevast Järvamaa-visiiti alustab peaminister just eakatega kohtumisest. Kui Kallas endise Türi kolledži majja astub, ootab teda trepikojas üks proua. See naine ei taha rääkida kõrgetest maksudest ega väikesest pensionist. Tema on kunagi töötanud Paistu koolis koos Kaja Kallase vanaemaga. Proua soovib peaministrile jõudu ja ulatab lilled. Veelgi soojem üllatus ootab Kallast alles ees. Peagi kostab koridorist akordionimängu: Türi eakate päevakeskuse Pihlapuu liikmed on otsustanud tervitada peaministrit «Ukuaru valsiga».

* Teisipäeval said Türil kolmikuid poisse kasvatavad Külen Erala ja Jaanus Kask üllatuse osaliseks, kui nende uue kodu hoovi sõitis auto, kust tõsteti maha ligi 40 liitrit värve maja sisetöödeks. Sellise märkamise taga on Raplamaal tegutsev ettevõte Akzo Nobel Balticsi AS. Külen Erala ütles, et nende uue kodu remont on peagi jõudmas värvitöödeni, seega jõudis abi kohale täpselt õigel ajal. «Ettevõtte kontakti vahendas meie hea abiline Kristina Gudinas. Uurisime võimalusi värvide hankimise ja toonimise kohta, kuid firma tuli meile vastu ja kinkis kõigi tubade katmiseks vajaliku koguse toonitud värve,» selgitas ta. Need on Sadolini kaubamärgi värvid, mida toodetakse Raplamaal­. Värvid on mõeldud eri otstarbega siseruumide viimistlemiseks.

* Kolmapäeval oli Paide keskväljakul tavapärane eelkooliealiste laste jalgrattavõistlus, mida senised korraldajad tegid viimast korda. Nii kuulutatigi rattaralli avakõne aegu välja uudis, mis puudutas ettevõtmise järgnevate aastate korraldust. Nimelt on aastaid laste rattarallit vedanud Kulno Klein juba mõni aasta tagasi vihjanud, et järjepidevuse nimel astuks ta hea meelega peakorraldaja kohalt maha ja annaks selle edasi mõnele nooremale inimesele. Nüüd tundub, et selline inimene on leitud. Nii peaks edaspidi laste rattarallit 1. mail korraldama asuma Paide linnameeskond eesotsas selle kogukonnajuhi Arto Saarega.