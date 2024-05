Põhja-Järva Kultuurikeskuse juht Triin Väin ütles, et asukoha valik on igal aastal erinev ning põhjalikult läbi mõeldud kogu meeskonna poolt. "Meil on palju kultuuriliselt kauneid kohti. Sel korral otsustasime kohtuda Vargamäel, mis on kultuuriliselt väga oluline paik tegelikult tervele Järvamaale," selgitas Väin. "Läbi oma kultuuriliste tegevuste üritame tutvustada ka oma piirkonna kultuuri. Imeline ja looduskaunis koht."