E-Piima uue piimatöötlemistehase naabruses elavad paidelased või Mündi ja Raudtee tänaval liikujad tunnevad aeg-ajalt ebameeldivat lõhna, mis tehase territooriumi poolt ninna tuleb. Nii mõnigi neist on palunud Järva Teataja toimetusel uurida, miks see nii on. Toimetuse palvel jagaski E-Piima tehase juht Randel Veerits selle kohta selgitusi.