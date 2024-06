Riigikaitselise kriisivalmiduse tõstmise meetmest saab toetust nii Paide kui Türi

Päästeameti kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo sõnul osutus taotlusvoor väga edukaks. „Meetme eesmärk oli evakuatsioonikohtade toimepidevuse suurendamine Lääne- ja Kesk-Eesti ning Harjumaa omavalitsustes, mis on võimaliku sõjalise ohu korral kõige suurema koormuse all, “ lisab Terje Lillo.

Meetme kaudu toetati mobiilsete generaatorite soetamist, mis annab omavalitsusele võimaluse vastavalt vajadusele muuta generaatorite asukohta ja kasutada neid evakuatsioonikohtades ja kerksuskeskustes. Toetati ka evakuatsioonikohtade ettevalmistamist esmavajalike soetustega, milleks on: välivoodid, madratsid, magamiskotid, spordisaalide põrandakatted, välikäimlad, pikendusjuhtmed, kuumaveekatlad, veekeedukannud, mikrolaineahjud, gaasipliidid ja toidutermosed.

Mobiilseid generaatoreid ja muid evakuatsiooni ettevalmistamisega seonduvaid soetusi said taotleda järgnevad omavalitsused: Haapsalu linn, Hiiumaa vald, Häädemeeste vald, Kehtna vald, Kiili vald, Kohila vald, Kose vald, Lääne-Nigula vald, Lääneranna vald, Mulgi vald, Märjamaa vald, Paide linn, Põhja-Pärnumaa vald, Põhja-Sakala vald, Pärnu linn, Rapla vald, Saarde vald, Saaremaa vald, Saku vald, Saue vald, Tori vald, Türi vald, Viljandi linn ja Viljandi vald.

Kerksuskeskus on välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematu ning jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Loodud on ka võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks.