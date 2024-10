Rohelised kaherattalisedvõeti rõõmuga vastu

Bolti pressiesindaja Liisi Maria Aleksius ütles märtsis, et tõukerattaid tuleb esialgu kahe linna peale kokku sadakond ja hooaja vältel lisandub neid vastavalt nõudlusele. Võrreldes teiste linnadega on ainus rendirattateenuse kasutuse erinevus Järvamaa puhul Aleksiuse sõnul asjaolu, et Paide ja Türi vahel sõita on lubatud ja tervitatav.