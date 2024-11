Järva-Jaani jõulupuu päästeti omal ajal kindlast hukust

Järva-Jaani elanik Priit Seire rääkis, et inimestel oli meelest läinud juba seegi, et keskväljakul on kuuse tarvis 110 sentimeetrit sügav ja 60 sentimeetrise läbimõõduga auk. "Üle pikkade aastate avati see taas ning eile täitus avaus üle mitmekümne aasta jõulupuu tüvega. Märgiline on seegi, et kaunis puu tuli kodukandist Järva-Jaanist," lausus ta.