PILDID Roosna-Allikul kõlas klaverimuusika

Paide Muusikakooli direktor Lauri Lugu andis teada, et esinejaid oli üles astumas tervelt 17, kellest mitmele oli see üldse esimeseks esinemiseks. "Mängiti põhiliselt kahel, aga ka neljal käel. Kõlasid teosed Johann Sebastian Bachist meie oma Ester Mägini," kirjeldas ta. "Kontserdi lõpetas jõuluhõnguline üllatusnumber Paide Muusikakooli klaveriõpetajatelt."

Roosna-Alliku Põhikooli direktor Liselle Tombak ütles oma tänusõnades, et nende mõisa saal on selliseks kontserdiks lausa loodud. "Nii see tõepoolest on, seetõttu nautisid lapsed esinemist väga ja said korraliku eduelamuse," rääkis Lauri Lugu.