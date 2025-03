Muinasjuturaamat vajab heade annetajate abi

C. R. Jakobsoni talumuuseumis esineb Jaan Pehk.

Türi vald on läbi aegade olnud koduks andekatele kunstnikele, muusikutele, lauljatele, sportlastele, kirjanikele ja luuletajatele. Üks neist andekatest loomeinimestest on näiteks Jaan Pehk – muusik, luuletaja ja laulukirjutaja, keda tuntakse ka Orelipoisina. Nüüd on Jaanil uus loominguline ettevõtmine – muinasjuturaamat „Saja õhtu lood“!