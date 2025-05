Menukas istekoht sattus jälle rünnaku alla

Eelmisel kevadel avati Türil Vabriku pargis eriline puunotist nikerdatud pink, mis on pühendatud elukestvale õppele ning väärikate ülikooli Türi programmi kümnenda tegevusaasta täitumisele. Pink on omaette huviväärsus, sest sellele nikerdatud puuskulptuurid väljendavad põlvkondade sidet, kus nii noorel kui ka vanal on teineteiselt palju õppida.