Tegemist on haruldase võimalusega näha ajaloohõngulisi sõidukeid heas konditsioonis ja nende kirglikke omanikke üheskoos.

Ürituse eestvedaja Jaagup Tormise sõnul on kohtumise eesmärk veeta Eestimaa südames sisukas puhkepäev, tutvustada klassikalist Audi C4 mudelit ning hinnata nende säilimist ja seisukorda. „Ootame kohale kõiki C4 entusiastlikke omanikke ja huvilisi – tegu on mudeliga, millel on meie teedel veel kindel koht,“ lisas ta.